Graduatoria Oss Santobono: ultimi mesi di speranza per gli idonei

Manca poco e la graduatoria scaturita dal concorso Oss per l’Ospedale Santobono finirà definitivamente nel dimenticatoio, se non ci saranno proroghe né altre immissioni in ruolo. Neanche il 50% della graduatoria risulta essere “utilizzato” al fine di assumere a tempo indeterminato gli idonei che, con tanti sacrifici, superarono a suo tempo l’impegnativo concorso bandito dalla Regione Campania.

Sono 448 le anime che sperano in un posto decente in un ambiente sanitario sempre più incerto e difficile; di questi 448 ne sono stati assunti appena 74, neanche il 30%, e siamo a 9 mesi dalla scadenza. Ma facciamo un passo indietro: nel 2019, l’Ospedale Santobono Pausilipon indice un concorso per l’assunzione diretta di 40 oss con la successiva definizione di una graduatoria da cui poter attingere per il completamento dell’organico (11/10/2021). Una volta assunti i 40 vincitori, seguì una esigua immissione di altri idonei per l’Ospedale di Avellino in convenzione con lo stesso Santobono.

Oss Santobono: qual è il ruolo dei sindacati e della politica?

Nel 2021 l’azienda ospedaliera decise di non attingere più dalla graduatoria tutt’oggi attiva, ma di indire addirittura un concorso interno per 30 oss a breve distanza dal primo, riservato ad una strettissima fetta di lavoratori interinali che negli anni avevano prestato servizi esternalizzati all’Azienda (06/03/2022). C’è da dire che tali lavoratori avevano partecipato anche al primo concorso, quello delle 40 assunzioni, concorso non superato dalla maggioranza di loro; di fatto verranno appunto reintegrati dalla “porta di servizio” grazie a questo nuovo mini-concorso, per loro salvifico, suscitando le perplessità degli idonei che ancora oggi si chiedono quale sia stato in tal senso il ruolo dei sindacati e della politica.

Una sorta di guerra fra poveri, dunque, sembra profilarsi all’orizzonte. Va ribadito con chiarezza che per accedere alla sanità pubblica bisogna superare un concorso pubblico, risulta dunque inappropriata la scelta di indire un concorso interno con una graduatoria in scorrimento. Il lavoro interinale – come è risaputo – non garantisce il futuro rinnovo a tempo indeterminato del contratto, ed i dipendenti della Lavorint Spa, che hanno fornito per anni servizi esternalizzati all’Azienda, ora si ritrovano dentro al Santobono pur non avendo percorso l’iter pubblico previsto.

Lo scorso giugno dopo un ricorso al TAR, con istanza rigettata, vengono quindi definitivamente stabilizzati gli ex interinali, il tutto a discapito degli idonei alla graduatoria formatasi pochi mesi prima il 10/2022. Da quel giorno non esiste più alcuna convenzione, mentre la Federico II, più vecchia di soli 6 mesi, risulta avere ben 6 convenzioni attive; troppe per permettere anche allo stesso Santobono di averne alcune. Allo stato attuale c’è in corso una diffida allo scopo di invitare la Regione Campania e le Aziende Sanitarie ad attingere appunto dal Santobono, subito dopo la Federico II, come giusto che sia, seguendo un ordine cronologico. Per il giorno 22/02/2023, si attende l’esito del ricorso al TAR.

E’ scandaloso dover assistere a queste dispute fra poveri, dispute di certo non volute dai lavoratori, la cui unica ambizione è quella di entrare nel panorama sanitario campano che necessita di oltre 7.000 addetti ai lavori che potrebbero tranquillamente contribuire alla sua rinascita.

Alberto Guarino