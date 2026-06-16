BORGHI / Il week end romantico di Cisternino

Nel fine settimana del Solstizio inizia ufficialmente l’estate cistranese. Dal 19 al 21 giugno 2026, tre giorni di eventi animeranno il borgo della Valle d’Itria. Venerdì 19 entra nel vivo il programma del “Weekend Romantico nel Borgo“, l’evento organizzato dal Comune di Cisternino e dall’A.P.S. Pro Cisternino con il patrocinio de I Borghi più Belli d’Italia. Le piazze si animeranno sotto il claim “Il borgo dove l’amore si incontra, si racconta e si festeggia”.

Il programma si apre venerdì 19 giugno con la “Tavolata Romantica” in Corso Umberto, una grande cena sotto le stelle nella quale i migliori ristoratori e produttori del territorio proporranno un percorso enogastronomico pensato per celebrare il romanticismo attraverso i nostri sapori più tipici, con musica dal vivo, allestimenti suggestivi e centinaia di ospiti seduti alla stessa tavola.

Gli “Esercizi Romantici” durano per tutti e tre giorni: il borgo si accenderà di luci, sapori e bellezza, e i commercianti proporranno menù a tema ed esperienze per coppie.

Sabato 20 giugno per la Notte Romantica dei borghi, le piazze si accenderanno con la musica tradizionale dei Galletti della Valle d’Itria in Piazza Mazzini, dei Musicanti Itineranti della Bassa Murgia in Piazza Vittorio Emanuele e de I Musicisti della Valle d’Itria con ospiti speciali Mariëtt e Rosëtt in Piazza Garibaldi.

Domenica 21 giugno infine il fine settimana si chiude con una ricca serata tra libri e musica popolare. Alle ore 19:30 in Piazza Vittorio Emanuele si terrà “Parlami d’Amore“, salotto culturale condotto da Cinzia Cofano e aperto dai saluti del Direttore di Porta Grande, Mario Saponaro, e dell’Assessore alla Cultura Annalisa Canzio. Saranno presentati i libri “Monologhi contro versi”, “Ho incontrato il lupo e…”, “La storia non chiede il permesso”, “Prometto di amarti e di darti…” e “Spine”, con gli autori Alessandro Faino, Giovanna De Vita, Egidio Cipriano, Francesca Zizzi e Rosa Elenia Stravato.

La piazza ospiterà anche l’esposizione d’arte di Catia Renna, Muscet, Grazia Cito, Angela Scialpi, Maria Chiarelli e Ornella Pinato.

In serata la festa si sposta in Piazza Garibaldi prima con il gran finale “80-90 Love”, un DJ set di Rinaldo e Mirxo dedicato ai grandi successi degli anni Ottanta e Novanta.

Per tutto il weekend saranno attivi menù romantici, aperitivi a tema, offerte speciali per coppie, allestimenti dedicati ed esperienze e promozioni esclusive. Sarà inoltre attivo il “Percorso Romantico sotto le stelle“, un itinerario in sei tappe d’amore per tutti.

Il punto di riferimento per tutte le informazioni e le mappe è l’Info Point Turistico Pro Loco presso il Chiosco di Largo Nicola Amati. L’eventuale avanzo degli incassi andrà a finanziare un progetto dell’associazione Pro-Cisternino per la digitalizzazione dei beni culturali.