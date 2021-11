La Parthenope fondatrice nel trittico di Ida La Rana

La Parthenope fondatrice è il simbolo del nostro portale. A Napoli la sirena è rappresentata quasi sempre con la coda di pesce. Ma vi vogliamo raccontare di artisti che invece si ispirano alla sirena greca. Come Ida La Rana, da sempre vicina al nostro collettivo, che la dipinge nel suo trittico “Il Credo partenopeo”, quale figura che chiude questo straordinario compendio identità.

Parthenope fondatrice

“Ri-nascere è sempre un ri-tornare alle origini per poi fondare il nuovo.

Il ripercorrere di una lunga rotta che per un istante incontra l’amore che rende fertile, nonostante non ci si sia sfiorati…” spiega La Rana riferendosi alla nostra sirena.



“Quando Odisseo, fattosi legare all’albero maestro della sua nave, si dimenava al melodioso canto delle Sirene, una di queste, Parthenope, svolazzando con più veemenza rispetto alle sue sorelle, gli si avvicinò soltanto e all’istante se ne innamorò perdutamente – spiega ancora –

Ma, vinta dall’astuzia dell’eroe greco, secondo il destinato presagio, sprofondò nel mare per poi riemergere esanime sulle nostre coste, dando luogo così a quella ineguagliabile città che l’avrebbe amata e venerata per sempre come sua unica madre”.

San Gennaro e il patto d’amore con la città

Il trittico della La Rana si apre con il nostro santo patrono, quale uno dei simboli primari della città di Napoli.

“Fede, magia e superstizione. L’una inscindibile dalle altre. Il trino in uno. Ecco il nostro credo che fa divenire arte del pensiero l’innato bisogno di protezione e salvezza: lo sconforto intravede una luce e l’illuminazione proferisce una parola, così all’istante appaiono conferme dai segni rivelatori della sacra icona che sembra poi esigere la promessa, il voto, quell’inevitabile reciproco patto d’amore” spiega.

San Gennaro, insomma, non è solo San Gennaro, è semplicemente il “tutto”, “ed è quello che umanamente non si potrebbe mai ottenere”.

Il Larario: l’altare dell’identità

Dall’antico culto dei Lari, dei Penati, dei Geni e delle molteplici divinità, Napoli ha sempre avuto un credo completamente suo, che affonda, come per tutti gli altri, nell’atavico bisogno di protezione.

I suoi “santi” solo coloro che la raccontano, la rappresentano, realizzano i sogni e emozionano. Dalla musica alla fede calcistica. E’ questo il cuore del trittico della La Rana: un santuario dell’identità.

Da Lazzari Felici a Reginè, da Totò e Eduardo a Maradona

Spiega ancora l’artista: “Un “Siamo lazzari felici” di Pino, una “Reginè, quanno stive cu mico” canticchiata distrattamente ma indirizzata a chi ha fatto piangere e rimpiangere poi la propria gioventù. Un “A prescindere” di Totò o un’alzata di sopracciglio di Eduardo come a dire “Tiene mente, tiene mente”. Un acclamato goal del divino Diego. Un sospirato terno al lotto dopo l’ennesima giocata a vuoto”.

L’identità delle piccole cose belle

E’ l’identità delle piccole cose belle e che uniscono. “Una mangiata di spaghetti in modesta ma buona compagnia, una fetta di pastiera doce-doce più di quella che faceva mammà, un “A i’ ccanno ‘a primmera con tutti e quattro i sette” con una frettolosa toccata al corniciello scivolato in fondo alla propria tasca.

Tutto ciò unisce la filosofia di vita a quella della buona ventura o alla teologia più fondata e, spesso, accade proprio mentre si sorseggia un gran bel caffè preparato con tanto di “coppitiello” salva aroma”!

La biografia di Ida La Rana

Sono molti i libri illustrati, anche su racconti scritti dalla stessa Ida La Rana, napulegna in ogni cellula e narratrice a colori dell’identità partenopea di ieri e di oggi. Una illustratrice portentosa e identitaria, che ha affrontato, nelle sue illustrazioni, grandi geni come Gian Battista Basile e Matilde Serao, ma anche figure contemporanee. E’ suo, tra le altre cose, il disegno della Serao, copertina dell’Eternità di Partenope, il cortometraggio autoprodotto negli anni scorsi da Identità Insorgenti.

Per saperne di più e per conoscere meglio questa straordinaria artista e amica, questo è il link suo sito.