VICO TOTO’ / Il catalogo di artisti e opere dedicate al Principe della risata ai Quartieri Spagnoli

Ripubblichiamo il catalogo degli artisti che parteciparono al progetto di Vico Totò.

Si conclude domani venerdì 6 dicembre 2019 alle 18 la straordinaria avventura di Vico Totò che ci ha visto “voce narrante” da agosto a dicembre…. una avventura voluta fortemente da quattro guaglioni, non solo dei Quartieri Spagnoli: Massimiliano Mantice, Vincenzo Carrino, Sasi Visone e Guido Savastano, e che in questi mesi ha visto partecipare oltre 30 artisti gratuitamente, per puro amore per Totò con una cinquantina di opere, visitate più volte sia da Elena Anticoli De Curtis che dalle famiglie Taranto e De Filippo. Con una sfilata “cantata e suonata” l’appuntamento è a via De Deo, angolo vico Lungo a Montecalvario, dove c’è un freschissimo murale di Luca Carnevale dedicato a Renato Carosone. Poi la simbolica consegna del vico alla città… pronti per nuove avventure.

Il 18 dicembre infatti a piazzetta Montecalvario ci sarà ancora un’operazione nel segno dell’identità (ricordiamo che oltre a Carosone, questo stesso gruppo di energie ha omaggiato in questi mesi Bud Spencer e Sophia Loren con un doppio murale di Mario Castì Farina e Largo Barracche): 100 sagome di napoletani illustri (o napoletani adottivi) per ricordare la nostra storia con gli studenti della scuola Paisiello che affaccia in piazza.

Questo è il catalogo “fotografico” delle opere e degli autori del vico Totò: un’impresa bellissima, fatta solo nel segno dell’amore. Dunque nel segno del grandissimo Antonio De Curtis, che Napoli non dimenticherà mai… (Lucilla Parlato. Le foto sono di Francesco Paolo Busco)

Vico Totò: Esterno vico, su vico Lungo Montecalvario:

PEPPART – Totò Peppino e Nino tra le nuvole

Vico Totò: gli artisti sulle mura a sinistra entrando da vico Lungo Montecalvario

IDA LA RANA – Totò e Sophia

MARIO CASTI FARINA – Poesia alla madre, di Antonio de Curtis

BRASILIANO, Totò sulla luna

GENNY SPRAY – Lettera di Ignazio detto Il Torchio da “Totò Peppino e i fuorilegge”

CARLETTO FORMISANO, Totò a colori fluo

NICOLA MASUOTTOLO, Totò “forza Napoli” pazzariello

MICHELE WUK – Totò con la papalina: “L’educazione non passa mai di moda”

TRUCIOO – Totò in blu e nero

GENNY SPRAY – Stemma de Curtis

CINESE / MARIO ART – Il capitalismo spiegato da Totò e Peppino

MASSI ELLE – Gigantografie Totò Peppino e Nino

GIOVANNI LUCARELLI Lucarè Ink – Cuore analfabeta

DAVIDE ZEKA – Totò prete

MR PENCIL – ‘A matt’!!

Vico Totò: gli artisti sulle mura a destra entrando da vico Lungo Montecalvario

LUCA CARNEVALE – Totò Human Hero Superman

LINO OZON – Totò Lola

GENNY SPRAY – MASSIMILIANO MANTICE – Sold out – Collage di Locandine

SDU – STEFANO GALLUCCI – Le mille facce di Totò su vinile

GENNY SPRAY – Totò Beige

MASSI ELLE – Totò Picassiano

LUCA CARNEVALE – Peppino Human Hero Batman

PASQUALE MANZO – Totò guarrattella con la palla rossa

GIACOMO BARONE – Totò in poliuretano espanso

SDU STEFANO GALLUCCI – Tipografia Lo Turco

LUCA CARNEVALE – Titina Human Hero

DEMON – Uno stradario di Totò

OZON – Totò black

LUCA CARNEVALE – Nino Taranto Human Hero Flash Gordon

MICHELE WUK – E’ meglio o cane ca tu

STEFANIA GARBARINO (Genova) – Totò su tela

DAVIDE ZEKA – Totò Iettatore

3SHA – Totò Turco

Mr Pencil (in lavorazione)

LINO RAIMONDI – Totò Dalì

SALVATORE IODICE – Tutte le strade portano a Totò

TULLIO DE PISCOPO – Sagomando Totò