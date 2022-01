‘A Puisia in napoletano di Poesie Metropolitane. Oggi in compagnia con Carmine Orofino

La domenica è poesia. Anzi ‘A Puisia. Poesie Metropolitane ogni settimana da voce a un suo associato e a una sua poesia in napoletano. Oggi vi presentiamo il poeta Carmine Orofino.

Nasce a Castellammare di Stabia nell’aprile del 1988, trascorre la sua

adolescenza in provincia, tra Pompei e Torre Annunziata, dove ha

conseguito il diploma di Geometra, frequentando associazioni culturali

ed organizzando eventi, coltivando la passione per la musica e la

poesia. All’età di venticinque anni, durante i suoi studi specialistici in

Ingegneria Edile, si trasferisce a Napoli dove conosce e frequenta

personaggi “romantici” insieme ai quali organizza dapprima delle jam

session al Museum in largo Corpo di Napoli e successivamente un

laboratorio di musica e poesia all’associazione culturale “A’mbasciata”

sita in Palazzo Venezia a via Benedetto Croce, dove prende vita il suo

progetto di poesie in vernacolo, che trova nel presente volume la sua

completa espressione.

Luntano ‘a Napule Aggio fatto na scelta dint’ â vita: me ne so gghiuto luntano ‘a Napule. Me pare sempe ca chello c’aggia lassato è cchiù assaje e cchello c’aggia truvato. Ma nunn è accussì. Chello ca vulevo essere, chello ca vulevo fa, ‘int’a ‘stu posto nun avesso maje pututo addeventa’. Stongo luntano e spisso ce penzo ca forze a ‘sta città ‘a voglio cchiù bbene ‘e tante ca so’ rrimaste. Stongo luntano e qquanno torno, torno cuntento pure ‘e vede’ ca niente è ccagnato. ‘O cumpagno mio è rrimasto, e ssoffre ancora, vive d’ammore e ssoffre, soffre ancora. Nun sape quanto me costa chesta libbertà, dinto a ll’uocchie suoje me pare cchiù doce chella prigione. Aggio fatto ‘sta scelta dinto ‘a vita: me ne so’ gghiuto luntano. Aggio perzo quaccosa, nun saccio manco bbuono che ccosa, ma aggio truvato me stesso. Carmine Orofino