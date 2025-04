Il concerto-vergogna: il popolo di Pino Daniele escluso da piazza del Gesù

La gabbia che si è vista ieri, 19 marzo 2025, a piazza del Gesù, chiamata maldestramente da Serena Autieri in veste di conduttrice “piazza san Domenico” (fischi!) – da una parte i 400 “eletti”, con posti assegnati su invito, 400 sedute recintate da transenne e presidiate dalle forze dell’ordine; dall’altra il popolo del Mascalzone Latino – purtroppo è l’emblema della Napoli di questi tempi. C’è una distanza siderale tra queste due Napoli che in questi anni è diventata un abisso, complice un sindaco privo di empatia e di considerazione per quella che dovrebbe essere la sua gente.

Una piazza simbolo “occupata” dalla Napoli dei circoletti in un centro storico abbandonato al suo destino: panni spasi finti, friggitorie che sbucano come funghi, decorazioni fai da te, occupazioni abusive da una parte; pochi artigiani e sempre meno abitanti a resistere in un caos senza governo, da parte di un’amministrazione invisibile o, peggio, inopportuna, dall’altra. Ma non è tempo di resistenza se si commemora Pino Daniele. O almeno non dovrebbe esserlo.

“Questo è un concerto autocelebrativo per un’elité politica, musicanti e intellettuali autoreferenziati pronti ad offrire il primo piano alle telecamere per dire “io c’ero”…Ci sono loro, ma non la gente, le persone della terra di Pino Daniele. Napoli vera, popolare, viscerale, emozionale.. dov’è?! Quella “carta sporca” pregna di significato tramutata in un foglietto patinato pieno del nulla che ancora una volta questa Amministrazione ci offre” scrive Andrea Maresca, Spiff Creation, artista che ha la bottega a pochissimi passi dalla piazza.

E la mente corre indietro a quel 19 settembre 1981 – giorno di San Gennaro – a un anno dal terremoto che sconquassò la Campania, quando fu Pino a voler regalare alla sua città un memorabile concerto per non dimenticare le vittime del sisma e per illuminare Napoli della sua musica. Lo scenario era Piazza del Plebiscito: accorsero in 200mila.

Aveva 26 anni allora. Tornò in quella stessa piazza nel 1987 con un concerto per lo scudetto, cantando tra l’altro ‘O Sole mio… aveva 32 anni. Ieri ne avrebbe compiuti 70. Ma la piazza era un’altra e la sua gente non ha potuto partecipare.

Due anni prima, nel luglio del 1979, in una memorabile intervista a Joe Marrazzo, diceva tra le altre cose significanti che “la città è stata usata per tante cose, Napoli è stata venduta sotto tutti i vari aspetti folcloristici!” e che “Il napoletano che si fa gioco di questa città, della sua gente e delle sue cose, per me non è napoletano!”.

Vai a immaginare che sarebbe accaduto proprio questo per celebrare la sua musica, con le istituzioni e gli organizzatori del concerto – s’allisciano, se vattono, se magnano a città – che si sono presi gioco di Napoli e dei napoletani.

Hanno spacciato un concerto a uso televisivo (andrà in onda il 20 aprile sulla Rai) per un concerto “aperto” alla gente. Nel lancio dell’evento sulla pagina del Comune di Napoli, era scritto “l’accesso è libero”. Era una balla. Il siparietto penoso a piazza del Gesù, con decine di esclusi accorsi lì per Pino, è stato il peggior modo di ricordare il Nero a metà, con i soliti noti seduti in prima fila a sentire un concerto per pochi eletti. Non una cassa, un’amplificazione, un mega schermo per il fastidioso popolo di Napoli, il popolo di Pino insomma, tenuto a distanza da transenne e polizia… quello stesso suo popolo che il giorno dopo la sua morte affollò spontaneamente piazza del Plebiscito, quello dei flash mob improvvisati ogni anno – sempre, in questi dieci anni dalla sua scomparsa – quello degli omaggi nati dal cuore, quello – va detto – che si è sempre ritrovato al Palapartenope (anche ieri, in contemporanea a piazza del Gesù, per quelle divisioni ottuse che uccidono la Sirena ma che almeno era veramente aperto alla gente). Quel popolo, insomma, lontano dalle speculazioni di questi giorni.

Quel 19 settembre del 1980 Pino pensava ai terremotati. E lo avrebbe fatto anche oggi, ne siamo certi, oggi che la gente di Pozzuoli, Bacoli, Bagnoli – quartiere di Napoli, lo ricordiamo – sta perdendo la casa, sta iniziando ad affollare quelle poche strutture messe a disposizione dall’amministrazione cittadina.

Cosa avrebbe detto Pino guardando le immagini penose dei napoletani disperati che sfondavano i cancelli della ex Nato per trovare rifugio ad angosce e paure dopo la scossa terrificante di qualche giorno fa? Cosa avrebbe fatto? Noi certo non possiamo saperlo. Sappiamo però che negli ultimi concerti di Pino al Palapartenope, il suo è sempre stato un palco aperto. Ai rapper, ai giovani talenti, ai napoletani tutti. Perché l’inclusione era parte di lui. E basta riascoltare quell’intervista del ’79 a Marrazzo ma anche tutte le successive, fino a quella insieme a Luca De Filippo, fatta pochi mesi prima che morissero tutti e due – Pino a Gennaio 2015, Luca a novembre dello stesso anno – da Gianni Minà. Sempre e per sempre con la sua gente. Sempre e per sempre dalla parte del suo popolo.

Dovete vergognarvi!

Napule è tutto nu suonno, e ‘a sape tutto o munno, ma nun sanno ‘a verità…

Ph da facebook di Massimiliano Zinno.