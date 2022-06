Votiamo per recuperare la stazione Bayard: aderiamo al sondaggio FAI

Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, promuove quest’anno l’undicesima edizione del censimento “I Luoghi del Cuore”, che si rivolge a tutti i cittadini italiani e stranieri chiedendo loro di votare i luoghi italiani che amano e che vorrebbero vedere difesi, valorizzati, recuperati. Quest’anno nella speciale classifica indetta dal FAI è inserita anche la stazione Bayard, capolinea della prima ferrovia d’Italia, la Napoli – Portici voluta dai Borbone e inaugurata nel 1839.

La stazione Bayard, un rudere sconosciuto

Al civico 394 di Corso Garibaldi insite ormai da decenni un rudere di tufo giallo circondato da erbacce spelacchiate e monnezza di ogni genere, una di quelle tante costruzioni scarrupate che passano inosservate e che sovente vengono scambiate dai nostri cari concittadini per una discarica a cielo aperto.

Quel muro incolto e in parte occultato da una paratia in legno e da mastodontici tabelloni pubblicitari rappresenta una facciata della più antica stazione d’Italia, uno dei vanti di Napoli nel mondo cancellati dalla storia e dalla memoria dei nostri concittadini. Ebbene sì, perché in pochi, pochissimi, a Napoli sanno dell’esistenza della stazione Bayard. Il tempo e l’incuria ne hanno cancellato finanche il ricordo

La stazione Bayard e il censimento del FAI

Grazie al FAI, tuttavia, uno spiraglio sembra intravedersi. A conclusione del concorso (dicembre 2022) saranno stanziati 50.000 euro per il primo classificato nazionale, 40.000 euro per il secondo e 30.000 euro per il terzo. Prima di essere rilanciata dal gruppo Facebook di Napoli Retrò, la stazione Bayard occupava la 39esima posizione in classifica con appena 250 voti. Oggi, a distanza di tre giorni, la vecchia stazione partenopea occupa la 15esima posizione con oltre 500 voti raccolti.

Storia della Napoli – Portici, la prima ferrovia d’Italia

La Napoli – Portici, poi prolungata fino a Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, è, in assoluto, la prima ferrovia italiana. L’inaugurazione del primo tratto avvenne il 3 ottobre 1839 ed il percorso inaugurale di prova fino al Granatello di Portici fu percorso in 9 minuti e 1/2. Un vero e proprio primato per il Regno delle Due Sicilie e per il suo re Ferdinando II, che volle fortemente l’opera che, nelle intenzioni originarie, avrebbe dovuto successivamente collegare la capitale con Brindisi e, con una seconda tratta, collegare Pescara e Foggia.

La stazione Bayard vista dall’alto – foto Sergio Valentino

Fu tale la curiosità dei napoletani misto ad orgoglio che nei primi due mesi di esercizio la ferrovia, nonostante avesse un solo binario, registrò un movimento di 130 mila viaggiatori. La stazione di Portici, come detto, sorgeva in prossimità della spiaggia del Granatello lì dovevi era il porto e tutt’intorno alla stazione si aprirono numerose trattori per soddisfare l’appetito dei gitanti provenienti da Napoli.

Alla caduta dei Borbone e dopo alcuni anni di abbandono la vecchia stazione Bayard, pur restando nella proprietà delle Ferrovie dello Stato, cambiò destinazione d’uso e fu assegnata al Dopolavoro Ferroviario che nella sede napoletana volle realizzare un Teatro che chiamò Italia.

La candidatura a I luoghi del Cuore nasce come ulteriore tentativo della Associazione Informazione Giovani Europa per evitare di perderne la memoria. Già oggi, se chiedete in giro, nessuno sa dirvi che quel rudere sbarrato di Corso Garibaldi, tutto tufo e vegetazione selvatica, posto tra la Circumvesuviana e la sede della 2 Municipalità del Comune di Napoli, è la Stazione Bayard.

Da anni l’A.I.G.E. porta avanti un progetto di restauro firmato dal compianto architetto Aldo Loris Rossi che prevede la riemersione della vecchia stazione e l’insediamento del Museo delle Comunicazioni Viarie e un centro di informazioni turistiche. Allo stato solo una parte del vecchio edificio è stato recuperato ed utilizzato, fino a qualche giorno fa, per ospitare uffici comunali e per questo si presenta in un buono stato di conservazione.

Lo stesso non si può dire del vecchio edificio destinato ai viaggiatori che è ancora in piedi ma minacciato dagli alberi che ne stanno sgretolando le mura. Resistono pilastri portanti con la rivestitura di mattoncini di cotto. Secondo il progetto la stazione dovrebbe essere collegata alla Circumvesuviana mediante una sorta d’ingresso d’onore rappresentando, di fatto, la porta d’accesso all’area archeologica di Ercolano e di Pompei.

Sulla testata dei binari potrebbero essere collocate alcune locomotive e carrozze d’epoca come quelle che sono attualmente esposte al Museo Ferroviario di Pietrarsa. L’opera cambierebbe completamente tutta la prospettiva di questa importante zona di Napoli, attualmente immersa nel più profondo degrado, ricca di testimonianze storico-artistiche che hanno caratterizzato otto secoli di storia con avvenimenti che hanno avuto un eco che ha travalicato i confini del nostro paese.

Antonio Corradini