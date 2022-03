‘A Puisia della domenica, una rubrica di Poesie Metropolitane dedicata alla poesia in napoletano

Buona domenica con la poesia in napoletano. Ogni domenica l’Associazione culturale no profit “Poesie Metropolitane” da voce a poeti e scrittori associati e alle loro opere in vernacolo.

Oggi vi presentiamo Elio Messina

Elio Messina, nasce a Napoli il 26 novembre del 1966.Titolare di una azienda del settore elettrico ed elettronico, fotografo per passione, affianca alla passione per le arti figurative, il piacere per la scrittura . Premiato in alcuni dei contest fotografici e letterari a cui ha partecipato.

Tiémpo ‘nfame



Pass’ ‘o tiémpo a ccuntà ll’ore, ‘e minute

ca mancano pe te vedè

pecché dimane… o cchissà quanno

‘e ccose ponno cagnà

e i’, senza ‘e vase tuoje

nunn voglio rimanè

Sti tiémpe incerte me fanno paura

Viene ammòre mio,

apprufittammo!

E nnunn penzàmmo a nniente

Astrigname e vaseme.

Astrigname pe ttutt’ ‘e vvòte ca me sento sulo

Vaseme pe ttutt’ ‘e vvòte ca staje luntana

Fà ca me pozzo arricurdà pecchè dint’ a ‘stu

tiémpo ‘nfame tu pe mmè, sî ll’unica certezza, Tu ca me daje calore e ‘na ragione pe ccampà.



Elio Messina